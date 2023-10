Audition de Noël de Guitarles Académie Espace Sévigné Lambesc, 20 décembre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

Pour Noël, l’association GUITARLES ACADEMIE, va présenter aux nombreux parents mais également au public qui nous suit, un spectacle musical qui mettra en avant le plaisir de partager la musique, en réunissant tous les élèves de l’école..

2023-12-20 19:30:00 fin : 2023-12-20 21:00:00. .

Espace Sévigné Place des Etats Généraux

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For Christmas, the GUITARLES ACADEMIE association will be presenting a musical show to the many parents and members of the public who follow us, highlighting the pleasure of sharing music, by bringing together all the school?s pupils.

Para Navidad, la asociación GUITARLES ACADEMIE presentará un espectáculo musical a los numerosos padres y miembros del público que nos siguen, destacando el placer de compartir la música reuniendo a todos los alumnos de la escuela.

Zu Weihnachten wird der Verein GUITARLES ACADEMIE den zahlreichen Eltern, aber auch dem Publikum, das uns folgt, ein musikalisches Spektakel präsentieren, das die Freude am gemeinsamen Musizieren in den Vordergrund stellt und alle Schüler der Schule vereint.

