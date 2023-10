Théâtre : Opéra panique Espace Sévigné Lambesc, 25 novembre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

En une vingtaine de scénettes Jodorowsky et son Opéra Panique nous livrent une critique acerbe, décapante et délirante de la société, des rapports humains et de toutes les rigueurs et stéréotypes du monde..

2023-11-25 20:00:00 fin : 2023-11-25 . EUR.

Espace Sévigné Place des Etats Généraux

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In some twenty scenes, Jodorowsky and his Opéra Panique deliver an acerbic, scathing and delirious critique of society, human relationships and all the rigors and stereotypes of the world.

En una veintena de sketches, Jodorowsky y su Opéra Panique hacen una crítica ácida, mordaz y delirante de la sociedad, de las relaciones humanas y de todos los rigores y estereotipos del mundo.

In etwa zwanzig Szenen liefern Jodorowsky und seine Opéra Panique eine scharfe, schrille und wahnwitzige Kritik der Gesellschaft, der menschlichen Beziehungen und aller Strenge und Stereotypen der Welt.

Mise à jour le 2023-10-17 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc