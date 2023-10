Danse : Momentos Flamenco Espace Sévigné Lambesc, 18 novembre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

MOMENTOS FLAMENCO est un spectacle intimiste, des moments entraînants, que les artistes partagent, la passion du chant, de la guitare et de la danse. C’est un flamenco traditionnel, qui a la faculté d’exprimer, ressentir les sentiments de la vie..

2023-11-18 20:30:00 fin : 2023-11-18 22:00:00. EUR.

Espace Sévigné Place des Etats Généraux

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



MOMENTOS FLAMENCO is an intimate, lively show in which the artists share their passion for singing, guitar and dance. It’s traditional flamenco, with the ability to express and feel life’s feelings.

MOMENTOS FLAMENCO es un espectáculo íntimo donde los artistas comparten su pasión por el cante, la guitarra y el baile. Es flamenco tradicional, con la capacidad de expresar y sentir los sentimientos de la vida.

MOMENTOS FLAMENCO ist eine intime Show, mitreißende Momente, in denen die Künstler die Leidenschaft für Gesang, Gitarre und Tanz teilen. Es ist ein traditioneller Flamenco, der die Fähigkeit hat, die Gefühle des Lebens auszudrücken und zu empfinden.

Mise à jour le 2023-10-09 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc