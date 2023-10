Ciné seniors – Marie-Line et son juge Espace Sévigné Lambesc, 7 novembre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

Cette semaine, à l’affiche du Ciné Séniors : Marie-Line et son juge, une comédie dramatique de Jean-Pierre Améris, avec Louane Emera, Ludovic Lavaissière et Michel Blanc.

2023-11-07 14:30:00 fin : 2023-11-07 17:00:00. EUR.

Espace Sévigné Place des Etats Généraux

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



This week at Ciné Séniors: Marie-Line et son juge, a comedy-drama by Jean-Pierre Améris, starring Louane Emera, Ludovic Lavaissière and Michel Blanc

Esta semana en Ciné Séniors: Marie-Line et son juge, comedia dramática de Jean-Pierre Améris, protagonizada por Louane Emera, Ludovic Lavaissière y Michel Blanc

Diese Woche im Ciné Séniors: Marie-Line und ihr Richter, eine dramatische Komödie von Jean-Pierre Améris mit Louane Emera, Ludovic Lavaissière und Michel Blanc

