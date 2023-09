Défilé de mode « Belle en fripes ! » Espace Sévigné Lambesc, 21 octobre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

Défilé de mode proposé par la boutique « Et si on fripe », uniquement avec des articles de seconde main : belle en fripes, c’est possible !.

2023-10-21 18:30:00 fin : 2023-10-21 . .

Espace Sévigné Place des Etats Généraux

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Fashion show proposed by the « Et si on fripe » boutique, using only second-hand items: it’s possible to be beautiful with second-hand clothes!

Desfile de moda organizado por la boutique « Et si on fripe », utilizando únicamente artículos de segunda mano: ¡es posible estar guapo con ropa de segunda mano!

Modeschau, die von der Boutique « Et si on fripe » ausschließlich mit Second-Hand-Artikeln angeboten wird: belle en fripes, c’est possible!

Mise à jour le 2023-09-28 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc