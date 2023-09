Lambesc en scène : Et vive Molière ! Espace Sévigné Lambesc, 12 octobre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

La huitième édition du Festival de Théâtre amateur « Lambesc en scène » va dépoussiérer les classiques avec neuf spectacles programmés.

Le premier, Et vive Molière !, est un patchwork moliéresque par la compagnie Lez’Ensolleillés, à l’origine du festival..

2023-10-12 20:00:00 fin : 2023-10-12 21:20:00. EUR.

Espace Sévigné Place des Etats Généraux

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The eighth edition of the « Lambesc en scène » amateur theater festival will be dusting off the classics with nine shows.

The first, Et vive Molière, is a patchwork of Molière’s plays by the Lez’Ensolleillés company, the originators of the festival.

La octava edición del festival de teatro aficionado « Lambesc en scène » desempolva los clásicos con nueve espectáculos.

El primero, Et vive Molière, es un mosaico de obras de Molière a cargo de la compañía Lez’Ensolleillés, fundadora del festival.

Die achte Ausgabe des Amateurtheaterfestivals « Lambesc en scène » wird mit neun geplanten Aufführungen die Klassiker entstauben.

Das erste, Et vive Molière!, ist ein moliéreskes Patchwork der Theatergruppe Lez’Ensolleillés, die das Festival ins Leben gerufen hat.

Mise à jour le 2023-09-26 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc