Théâtre : Les uns sur les autres Espace Sévigné Lambesc, 1 octobre 2023, Lambesc.

Lambesc,Bouches-du-Rhône

« une comédie écrite dans une langue enjouée, vive et actuelle, qui dépeint avec humour et sensibilité l’histoire singulière d’une famille dysfonctionnelle » par LeZ’Ensoleillés.

2023-10-01 19:00:00 fin : 2023-10-01 . EUR.

Espace Sévigné Place des Etats Généraux

Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



« a comedy written in a playful, lively and up-to-date language, which depicts with humor and sensitivity the singular story of a dysfunctional family » by LeZ’Ensoleillés

« una comedia escrita con un lenguaje vivo y actual, que describe con humor y sensibilidad la singular historia de una familia disfuncional » por LeZ’Ensoleillés

« eine Komödie, die in einer verspielten, lebhaften und aktuellen Sprache geschrieben ist und mit Humor und Sensibilität die einzigartige Geschichte einer dysfunktionalen Familie schildert » von LeZ’Ensoleillés

Mise à jour le 2023-09-06 par Bureau municipal du Tourisme de Lambesc