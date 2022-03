Espace sensoriel “Bulle” Médiathèque Pré en Bulles,Nouvoitou Nouvoitou Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

le samedi 19 mars à Médiathèque Pré en Bulles, Nouvoitou

« A 4 pattes, allongé ou debout, on vous dorlote, on vous bouscule, on vous réveille » Un voyage sensoriel en famille chanté avec le duo des Marion, Marion Dahan et Marion Dain. Une exploration dans tous les sens. Le binôme des Marion embarque le public dans sa bulle avec la voix (chants polyphoniques), avec les mains (langues des signes), avec le corps (quelques pas de danse) et le tout en lumière.

Gratuit, sur inscription

Dans le cadre de la Semaine nationale de la petite enfance

