Semaine de la dénutrition Espace Seniors Talence, 6 novembre 2023, Talence.

Semaine de la dénutrition 6 – 12 novembre Espace Seniors

Le chef Vivien Durand et le le lycée d’hôtellerie et de tourisme de Talence mettent en évidence l’importance d’une alimentation équilibrée chez les seniors dans le cadre de la semaine nationale de la dénutrition, du 7 au 14 novembre prochain.

Manger équilibré, stimuler l’appétit et conserver une activité physique sont les clés d’une bonne santé tout au long de la vie… qu’il est primordial d’entretenir chez les personnes âgées. C’est tout l’enjeu de la semaine de la dénutrition dans laquelle Talence s’engage pour la première fois avec le célèbre chef étoilé Vivien Durand et les élèves du lycée d’excellence d’hôtellerie et de tourisme. Le collectif de lutte contre la dénutrition, né en 2016 et composé de professionnels de santé, a été chargé en 2020 par le ministère de la santé et des solidarités d’organiser, d’animer et de coordonner la semaine nationale de la dénutrition sur le territoire.

Aujourd’hui, cette initiative rencontre de plus en plus de succès et réalise des progrès pour la sensibilisation des personnes seniors fragilisées.

UN PROGRAMME PRÉPARÉ EN AMONT

En octobre, en amont des animations, des temps de rencontre ont été organisés avec trois enseignants du lycée d’hôtellerie et de tourisme de Talence ainsi qu’avec des personnes seniors volontaires de la résidence autonomie Bel Air et des usagers de l’espace seniors. Ainsi, un atelier cuisine suivi d’un repas pour les seniors sera organisé mardi 7 novembre de 10h à 14h, en présence d’élèves, au lycée hôtelier. Mercredi 8 novembre, de 10h à 14h, un atelier cuisine suivi d’un repas pour les seniors aura lieu en présence des élèves du lycée hôtelier à la résidence autonomie Bel Air.

Par ailleurs, le chef Vivien Durand, bien connu sur le territoire talençais, va partager ses compétences avec les résidents de l’EHPAD Château Gardères lors d’un atelier, également suivi d’un repas, le 23 novembre prochain.

Info : CCAS 05 56 84 78 75

Espace Seniors château Margaut 33400 Talence Talence 33400 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 84 78 75 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.talence.fr/quotidien/action-sociale-solidarite/ccas/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-06T09:00:00+01:00 – 2023-11-06T17:00:00+01:00

2023-11-12T09:00:00+01:00 – 2023-11-12T17:00:00+01:00