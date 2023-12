Goûter intergénérationnel du Pass senior Espace Séniors Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Goûter intergénérationnel du Pass senior Espace Séniors Lille, 20 décembre 2023, Lille. Goûter intergénérationnel du Pass senior Mercredi 20 décembre, 14h00 Espace Séniors Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2023-12-20T14:00:00+01:00 – 2023-12-20T17:00:00+01:00

Fin : 2023-12-20T14:00:00+01:00 – 2023-12-20T17:00:00+01:00 Ce goûter inter générationnel est organisé par l’espace senior Vauban -Esquermes avec les enfants du périscolaire de l’école Mme de Maintenon pour favoriser des rencontres intergénérationnelles qui sont appréciées de chaque côté. Pour plus d’information se raprocher de l’animatrice responsable : Sandrine Sobczak Espace Séniors 8, rue de Toul – Lille Lille 59000 Vauban-Esquermes Nord Hauts-de-France https://pictoaccess.fr/widgets/poi?uid=62f60f3e-6a61-4a43-8df1-30636cfd62ed Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Code postal 59000 Lieu Espace Séniors Adresse 8, rue de Toul - Lille Ville Lille Departement Nord Age min 70 Age max 99 Lieu Ville Espace Séniors Lille Latitude 50.634992 Longitude 3.046006 latitude longitude 50.634992;3.046006

