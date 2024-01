C’est quoi l’opéra ? Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean, vendredi 12 janvier 2024.

Spectacle total et paradoxal, l’opéra a ses codes et sa démesure, sa longue histoire et son inépuisable vitalité ! Il est intimidant et enivrant, complexe et évident – alors finalement, c’est quoi, l’opéra ?

Christophe Ghristi, directeur artistique de l’Opéra national du Capitole, et son dramaturge Dorian Astor relèvent le défi de répondre à cette vaste question et de vous faire partager leur passion.

Conférence gratuite

Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean