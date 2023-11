Noël solidaire du CCAS Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Catégorie d’Évènement: Saint-Jean Noël solidaire du CCAS Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean, 6 décembre 2023, Saint-Jean. Noël solidaire du CCAS Mercredi 6 décembre, 15h00 Espace Séniors (Les Granges) En partenariat avec le Secours Catholique. Ouvert au bénéficiaires du CCAS, uniquement sur inscription auprès du CCAS. Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Saint-Jean Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T15:00:00+01:00 – 2023-12-06T18:00:00+01:00

2023-12-06T15:00:00+01:00 – 2023-12-06T18:00:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Saint-Jean Autres Lieu Espace Séniors (Les Granges) Adresse Saint-Jean Ville Saint-Jean Lieu Ville Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean latitude longitude 43.66415;1.48416

Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean/