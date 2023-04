Don du sang Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Catégorie d’Évènement: Saint-Jean Don du sang Espace Séniors (Les Granges), 7 juillet 2023, Saint-Jean. Don du sang Vendredi 7 juillet, 09h00 Espace Séniors (Les Granges) Collecte de don du sang de 9h à 13h et de 14h à 19h (de préférence sur rendez-vous) à l’Espace Séniors des Granges. Conditions du don : Etre âgé de 18 à 71 ans révolus,

Etre volontaire pour le don,

Pass sanitaire non exigé mais venir avec un masque,

Venir seul ou accompagné par un autre donneur,

Ne pas venir à jeun mais avec vos papiers d’identité et un stylo,

De préférence, prendre rendez-vous sur le site « mon-rdv-dondesang.efs.santé.fr » ou au 0800 972 100.

Une collation est servie à l'issue du don.

