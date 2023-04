«Sur le dos d’une souris», un conte en voix par Cécile Bergame Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

«Sur le dos d’une souris», un conte en voix par Cécile Bergame Espace Séniors (Les Granges), 20 juin 2023, Saint-Jean. «Sur le dos d’une souris», un conte en voix par Cécile Bergame Mardi 20 juin, 16h45 Espace Séniors (Les Granges) Qu’arrive t-il lorsque l’on se retrouve tout seul? Où est l’autre quand il n’est plus là? Où vont les choses et les gens quand on ne les voit plus? Est ce qu’ils reviennent ? Faire l’expérience de la séparation est une gageure pour le tout-petit qui s’aventure dans un monde encore tout nouveau pour lui. Sur son tapis, en compagnie de la petite souris, Cécile Bergame nous donne à entendre, chants et petites narrations pour dire avec douceur ce qui va et ce qui vient. Dans le cadre de Partir en Livre. Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Saint-Jean Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

