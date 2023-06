Atelier métiers de la banque Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Saint-Jean Catégorie d’Évènement: Saint-Jean Atelier métiers de la banque Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean, 6 juin 2023, Saint-Jean. Atelier métiers de la banque Mardi 6 juin, 09h00 Espace Séniors (Les Granges) La Ville de Saint-Jean et Pôle Emploi de Saint Jean organisent un atelier « découverte des métiers de la banque » Au programme : Petit déjeuner d’accueil

Présentation du marché de l’emploi dans le secteur bancaire et les offres d’emploi

« Caisse d’Epargne Midi Pyrénées » (Toulouse) : présentation des différents métiers et profils recherchés

« J’ai votre solution » Organisme de formation (L’Union) : présentation des formations en alternance… Inscription sur le lien Pôle Emploi https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/115935 ou par mail emploi@mairie-saintjean.fr Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Saint-Jean [{« link »: « https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/115935 »}, {« link »: « mailto:emploi@mairie-saintjean.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

