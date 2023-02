Petite chimère // Tous ô théâtre 2023 Espace Séniors (Les Granges), 28 mars 2023, Saint-Jean.

Petite chimère // Tous ô théâtre 2023 Mardi 28 mars, 11h00 Espace Séniors (Les Granges)

Saint-Jean

Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Saint-Jean

Une demoiselle s’amuse à coudre le monde. Il est fait de mille et un tissus doux et enveloppants, peuplé d’animaux colorés, à pois, à rayures. Un petit va sortir de l’oeuf. C’est un être chimérique, pas tout à fait fini, mais déjà très curieux. Il part découvrir cet univers tissé. Il y rencontre d’étonnantes bestioles agiles et farceuses qui lui donnent envie de danser, de voler, de nager…

En les limitant, avec humour et persévérance, ce tout-petit deviendra plus grand et finira par prendre son envol.

Durée : 20 mins

Tarif : 3€ (adulte accompagnant)

6 mois à 3 ans



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T11:00:00+02:00

2023-03-28T13:00:00+02:00