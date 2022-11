CONSEIL MUNICIPAL Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

CONSEIL MUNICIPAL Espace Séniors (Les Granges), 7 décembre 2022, Saint-Jean. CONSEIL MUNICIPAL Mercredi 7 décembre, 18h00 Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Saint-Jean La prochaine séance du Conseil municipal de Saint-Jean se déroulera le mercredi 7 décembre à 18h à l’Espace Seniors des Granges. Ouvert au public

