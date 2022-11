Bourse aux jouets Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Catégorie d’évènement: Saint-Jean

Bourse aux jouets Espace Séniors (Les Granges), 19 novembre 2022, Saint-Jean. Bourse aux jouets Samedi 19 novembre, 09h00 Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Espace Séniors (Les Granges) Saint-Jean Saint-Jean Cette action de solidarité s’inscrit dans une démarche d’économie sociale circulaire afin de redonner une seconde vie aux jouets. Le mercredi 16 et vendredi 18 novembre de 9 h à 19 h à l’Espace Séniors des Granges, vous pouvez déposer vos jouets : jeux de société, de construction, d’imitation, dinette, poupées, voitures, tapis d’éveil, puzzles, livres, déguisements… Il n’est pas demandé de participation et les prix doivent être raisonnables. Les recettes des ventes et les articles non vendus sont retirés par les déposants le samedi 19 novembre entre 17 h et 18 h ou donner au CCAS pour le Noël solidaire. C’est avant tout un moment de convivialité et une occasion de rassembler petits et grands !

