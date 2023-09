Le sommeil : le comprendre pour mieux le gérer Espace Senior de Lille Centre Lille, 13 octobre 2023, Lille.

Le sommeil : le comprendre pour mieux le gérer 13 octobre – 10 novembre, les vendredis Espace Senior de Lille Centre entrée libre sur inscription, suivre les 5 séances

En partenariat avec l’association Brain Up, les espaces seniors de la Ville de Lille vous proposent de participer à l’atelier « Bien dormir et prendre soin de son sommeil » afin de mieux comprendre les mécanismes du sommeil, les effets de l’âge ainsi que l’impact de l’état d’esprit sur la qualité du sommeil. C’est aussi l’occasion de partager des expériences avec d’autres participants, de connaître les conseils pour garder un sommeil récupérateur et de découvrir des techniques de sophrologie pour apprendre à se détendre et à lâcher prise.

L’atelier se compose de 5 séances différentes, de 2 heures par semaine. Il est gratuit et le nombre de places est limité.

Espace Senior de Lille Centre 97 rue Saint-Sauveur Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 03 20 58 00 68

2023-10-13T14:00:00+02:00 – 2023-10-13T16:00:00+02:00

2023-11-10T14:00:00+01:00 – 2023-11-10T16:00:00+01:00