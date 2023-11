Spectacle « Sous l’arbre » Espace Senghor Verson, 2 décembre 2023, Verson.

Verson,Calvados

Dans le cadre de la quinzaine des P’tits Mômes, une pause-spectacle contemplative et sensible pour les tout-petits spectateurs à l’Espace Senghor.

Sous un arbre que se passe-t-il ? Qui vit là ? Qui croisons-nous ?

Chacun d’un côté de l’arbre, deux personnes passent un moment dans la nature. Ils ne se ne connaissent pas et se manquent constamment jusqu’à échanger de place et faire le tour de l’arbre. Dans l’arbre, ils rencontrent des animaux marionnettes, les observent et jouent avec eux. L’arbre, 3ème personnage, vit sa vie d’arbre à sa mesure et à son allure, sentant ses branches danser dans le vent et se dorer de lumière.

La Cie A demain mon amour nous invite à la contemplation et laisse les tout-petits expérimenter l’autonomie.

Le mois des p’tits mômes : un partenariat avec la bibliothèque du Calvados, le relais petite enfance et l’école maternelle Françoise Dolto. Sur réservation..

2023-12-02 17:00:00

Espace Senghor Rue Hambühren

Verson 14790 Calvados Normandie



As part of the P?tits Mômes fortnight, a contemplative and sensitive show-break for toddlers at Espace Senghor.

What goes on under a tree? Who lives there? Who do we meet?

On opposite sides of the tree, two people spend a moment in nature. They don’t know each other, and constantly miss each other, until they swap places and go around the tree. In the tree, they meet puppet animals, observe them and play with them. The tree, the 3rd character, lives its life as a tree at its own pace, feeling its branches dance in the wind and bask in the light.

Cie A demain mon amour invites us to contemplate, and lets the little ones experience autonomy.

Le mois des p?tits mômes: a partnership with the Calvados library, the relais petite enfance and the Françoise Dolto nursery school. Reservations required.

En el marco de la quincena P?tits Mômes, un espectáculo contemplativo y sensible para el público joven en el Espace Senghor.

¿Qué ocurre bajo un árbol? ¿Quién vive allí? ¿Con quién nos encontramos?

En lados opuestos del árbol, dos personas pasan un momento en la naturaleza. No se conocen y se echan de menos constantemente hasta que intercambian sus lugares y dan la vuelta al árbol. En el árbol, se encuentran con marionetas de animales, los observan y juegan con ellos. El árbol, el 3er personaje, vive su vida como árbol a su ritmo, sintiendo cómo sus ramas bailan al viento y se bañan en la luz.

Cie A demain mon amour invita a la contemplación y permite a los más pequeños experimentar la autonomía.

Le mois des p?tits mômes: una colaboración con la biblioteca de Calvados, el relais petite enfance y la escuela infantil Françoise Dolto. Reserva obligatoria.

Im Rahmen der zwei Wochen der P?tits Mômes, eine besinnliche und einfühlsame Pause-Show für die ganz kleinen Zuschauer im Espace Senghor.

Was passiert unter einem Baum? Wer lebt dort? Wem begegnen wir?

Auf einer Seite des Baumes verbringen zwei Personen einen Moment in der Natur. Sie kennen sich nicht und verpassen sich ständig, bis sie schließlich die Plätze tauschen und um den Baum herumgehen. Im Baum treffen sie auf Puppentiere, beobachten sie und spielen mit ihnen. Der Baum, die dritte Figur, lebt sein Leben als Baum nach seinem Maß und in seinem Tempo, spürt, wie seine Äste im Wind tanzen und sich mit Licht vergolden.

Die Cie A demain mon amour lädt uns zur Kontemplation ein und lässt die Kleinsten mit der Autonomie experimentieren.

Le mois des p?tits mômes: eine Partnerschaft mit der Bibliothek des Calvados, dem Relais petite enfance und der Vorschule Françoise Dolto. Mit Voranmeldung.

