Spectacle « Rouge incarnat » Espace Senghor Verson, 8 novembre 2023, Verson.

Verson,Calvados

Un duo musique et danse pour plonger dans la vibration des rouges, à travers un récit personnel à portée universelle, tout en douceur et en contrastes dynamiques, au plus près du public.

Le rouge est la couleur première, la plus remarquable, très intense, riche d’horizons poétiques et symboliques. C’est la couleur du feu, de la colère, de l’amour, de l’interdit,

des blessures de l’enfance et des secrets de famille. Avec Rouge Incarnat, Lolita et Christophe proposent une plongée dans la vibration des rouges, à travers un récit personnel à portée universelle, tout en douceur et en contrastes dynamiques, au plus près du public.

La Cie LEA cherche à prendre appui sur la présence augmentée que permet la danse, souvent en dialogue avec d’autres arts, pour interroger nos relations avec les autres vivants et faire l’éloge du sensible.

Spectacle tout public, dès 7 ans, sur réservation.

2023-11-08 15:00:00 fin : 2023-11-08 . .

Espace Senghor Rue Hambühren

Verson 14790 Calvados Normandie



A duet of music and dance to plunge into the vibrancy of reds, through a personal story with a universal scope, all softness and dynamic contrasts, as close as possible to the audience.

Red is the first and most remarkable color, intense and rich in poetic and symbolic horizons. It is the color of fire, anger, love and the forbidden,

childhood wounds and family secrets. With Rouge Incarnat, Lolita and Christophe plunge into the vibrancy of reds, through a personal story with universal appeal, all softness and dynamic contrasts, as close as possible to the audience.

Cie LEA seeks to draw on the enhanced presence of dance, often in dialogue with other arts, to question our relationship with other living beings and praise the sensitive.

Show for all audiences, ages 7 and up, booking required

Un dúo de música y danza que te sumerge en la vivacidad de los rojos, a través de una historia personal con atractivo universal, todo suavidad y contrastes dinámicos, lo más cerca posible del público.

El rojo es el primer color, el más destacado, muy intenso, rico en horizontes poéticos y simbólicos. Es el color del fuego, de la ira, del amor y de lo prohibido,

las heridas de la infancia y los secretos de familia. Con Rouge Incarnat, Lolita y Christophe se sumergen en la vivacidad de los rojos, a través de una historia personal con atractivo universal, toda suavidad y contrastes dinámicos, lo más cerca posible del público.

La Cie LEA busca apoyarse en la presencia aumentada que ofrece la danza, a menudo en diálogo con otras artes, para cuestionar nuestra relación con los demás seres vivos y ensalzar lo sensible.

Espectáculo para todos los públicos, a partir de 7 años, previa reserva

Ein Duo aus Musik und Tanz, um in die Vibration der Rottöne einzutauchen, durch eine persönliche Erzählung mit universeller Tragweite, ganz sanft und mit dynamischen Kontrasten, ganz nah am Publikum.

Rot ist die erste und auffälligste Farbe, sehr intensiv, reich an poetischen und symbolischen Horizonten. Es ist die Farbe des Feuers, des Zorns, der Liebe, des Verbotenen,

der Verletzungen der Kindheit und der Familiengeheimnisse. Mit Rouge Incarnat tauchen Lolita und Christophe in die Schwingungen der Rottöne ein und erzählen eine persönliche Geschichte mit universeller Bedeutung, ganz sanft und mit dynamischen Kontrasten, so nah wie möglich am Publikum.

Die Cie LEA versucht, sich auf die erweiterte Präsenz des Tanzes zu stützen, oft im Dialog mit anderen Künsten, um unsere Beziehungen zu anderen Lebewesen zu hinterfragen und das Sinnliche zu preisen.

Aufführung für alle Altersgruppen, ab 7 Jahren, mit Reservierung

