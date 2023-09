Soirée Latitudes avec Elisa Shua Dusapin Espace Senghor Verson, 27 septembre 2023, Verson.

Verson,Calvados

Rencontre littéraire avec l’auteure Elisa Shua Dusapin (France Suisse Corée du Sud) animée par Bernard Magnier. Elisa Shua Dusapin est naît en 1992 à Sarlat-la-Canéda, en Dordogne, d’un père français et d’une mère sud-coréenne. Elle grandit entre Paris et Zurich avant que sa famille s’installe, en 1999, dans le canton du Jura en Suisse.

A 24 ans, Elisa Shua Dusapin publie son 1er roman, Hiver à Sokcho (ZOE), portant sur le mélange des cultures, l’identité et le rapport au langage. La remise du National Book

Award en 2021 vient couronner une série de récompenses pour ce roman.

Son 2ème roman Les Billes du Pachinko (ZOE, 2018) a pour arrière-plan l’exode de la communauté coréenne vers le Japon dans les années 1950. Avec un réalisme saisissant, Elisa Shua Dusapin évoque les paysages mentaux de ses personnages grâce à des images d’une grande originalité.

Après Vladivostok Circus sorti en 2020, Elisa Shua Dusapin vient nous présenter son 4ème roman, le plus personnel : Le vieil incendie. À travers un regard précis et affirmé, empreint de douceur, elle confronte la violence des sentiments entre deux sœurs que le silence a séparées.

La Librairie Versonnaise la Page qui Tourne sera présente pour la vente dédicace..

2023-09-27 19:30:00 fin : 2023-09-27 20:45:00. .

Espace Senghor Rue Hambühren

Verson 14790 Calvados Normandie



Literary encounter with author Elisa Shua Dusapin (France-Switzerland-South Korea) hosted by Bernard Magnier. Elisa Shua Dusapin was born in Sarlat-la-Canéda, Dordogne, in 1992, to a French father and a South Korean mother. She grew up between Paris and Zurich, before her family moved to the Swiss canton of Jura in 1999.

At the age of 24, Elisa Shua Dusapin published her 1st novel, Hiver à Sokcho (ZOE), about mixing cultures, identity and language. The National Book

Award in 2021 crowns a series of accolades for this novel.

Her 2nd novel Les Billes du Pachinko (ZOE, 2018) takes place against the backdrop of the Korean community’s exodus to Japan in the 1950s. With striking realism, Elisa Shua Dusapin evokes the mental landscapes of her characters through highly original imagery.

After Vladivostok Circus, released in 2020, Elisa Shua Dusapin presents her 4th and most personal novel: Le vieil incendie. Through a precise, assertive and gentle gaze, she confronts the violence of feelings between two sisters separated by silence.

Versonnaise Librairie la Page qui Tourne will be on hand for the book signing.

Encuentro literario con la escritora Elisa Shua Dusapin (Francia-Suiza-Corea del Sur) presentado por Bernard Magnier. Elisa Shua Dusapin nació en Sarlat-la-Canéda (Dordoña) en 1992, de padre francés y madre surcoreana. Creció entre París y Zúrich antes de que su familia se trasladara al cantón suizo de Jura en 1999.

A los 24 años, Elisa Shua Dusapin publicó su primera novela, Hiver à Sokcho (ZOE), sobre la mezcla cultural, la identidad y el idioma. El Premio Nacional del Libro

Award en 2021 coronó una serie de premios para esta novela.

Su segunda novela, Les Billes du Pachinko (ZOE, 2018), tiene como telón de fondo el éxodo de la comunidad coreana a Japón en la década de 1950. Con un realismo sorprendente, Elisa Shua Dusapin evoca los paisajes mentales de sus personajes a través de imágenes muy originales.

Tras Vladivostok Circus, publicada en 2020, Elisa Shua Dusapin presenta su cuarta y más personal novela: Le vieil incendie (El viejo fuego). A través de una visión precisa, asertiva y suave, se enfrenta a la violencia de los sentimientos entre dos hermanas separadas por el silencio.

La librería versonesa la Page qui Tourne estará presente para la firma de libros.

Literarische Begegnung mit der Autorin Elisa Shua Dusapin (Frankreich Schweiz Südkorea) unter der Leitung von Bernard Magnier. Elisa Shua Dusapin wurde 1992 in Sarlat-la-Canéda, Dordogne, als Tochter eines französischen Vaters und einer südkoreanischen Mutter geboren. Sie wuchs in Paris und Zürich auf, bevor ihre Familie 1999 in den Kanton Jura in der Schweiz umzog.

Mit 24 Jahren veröffentlichte Elisa Shua Dusapin ihren ersten Roman, Hiver à Sokcho (ZOE), der sich mit der Vermischung von Kulturen, Identität und der Beziehung zur Sprache befasst. Die Verleihung des National Book Award

Award im Jahr 2021 krönt eine Reihe von Auszeichnungen für diesen Roman.

Ihr zweiter Roman Les Billes du Pachinko (ZOE, 2018) spielt vor dem Hintergrund der Flucht der koreanischen Gemeinschaft nach Japan in den 1950er Jahren. Elisa Shua Dusapin beschwört die mentalen Landschaften ihrer Figuren mit atemberaubendem Realismus und originellen Bildern herauf.

Nach Wladiwostok Circus, das 2020 erschien, legt Elisa Shua Dusapin nun ihren vierten und persönlichsten Roman vor: Das alte Feuer. Mit einem präzisen, selbstbewussten und sanften Blick konfrontiert sie die Gewalt der Gefühle zwischen zwei Schwestern, die das Schweigen getrennt hat.

Die Buchhandlung La Page qui Tourne aus Versonnaise wird für den Signierverkauf anwesend sein.

