Concert de Spleen & Co Quartet Espace Senghor Verson, 27 janvier 2024, Verson.

Concert de Spleen & Co Quartet Samedi 27 janvier 2024, 19h00 Espace Senghor Entrée libre

En chair et en notes, le contrebassiste Rivo Ralison et le batteur Jean-Luc Mondelice, dit Nesta, viennent épauler le compositeur et multi-instrumentiste Christophe Bunel. Ils apportent punch et intensité à ce « quat’têtes », tout beau, tout neuf et à l’univers mi-slam, mi-song de Spleen l’ancien.

Entre blues rosse et rose, sorties de pistes possibles, humour parfois cannibale, piqûre de rose et randonnée insolite, Spleen l’ancien susurre, donne du grave ou hausse la voix quand il incarne « the survivor », plus fort, plus fort que le doryphore ! Bref, une fine équipe, un team intime, poésie, énergie, fantaisie, on résume : « Blues à l’âme ? Trace la route ! »

Espace Senghor place Senghor 14790 Verson Verson 14790 Calvados Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-27T19:00:00+01:00 – 2024-01-27T22:00:00+01:00

concert rock

Nathalie Jumelais