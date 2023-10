Kermesse de la bière Espace Sculfort Maubeuge, 26 octobre 2023, Maubeuge.

Maubeuge,Nord

De retour, la KBM vous accueille chaque année au sein de l’espace Sculfort pour 4 jours de festival. Bonne ambiance, repas, artistes renommés vous attendent !.

2023-10-26 fin : 2023-10-29 . .

Espace Sculfort La Luna

Maubeuge 59600 Nord Hauts-de-France



Every year, KBM welcomes you back to the Espace Sculfort for a 4-day festival. A great atmosphere, good food and renowned artists await you!

Cada año, el KBM le da la bienvenida de nuevo al Espace Sculfort para un festival de 4 días. Le esperan un gran ambiente, buena comida y artistas famosos

Die KBM ist wieder da und begrüßt Sie jedes Jahr im Espace Sculfort für ein viertägiges Festival. Gute Stimmung, gutes Essen und bekannte Künstler erwarten Sie!

Mise à jour le 2023-08-07 par Office de Tourisme de l’Avesnois