Atelier de découverte du fonctionnement et de la musique des orgues 16 et 17 septembre Espace Schiffers Accès uniquement sur réservation et limité à 12 personnes par atelier. Réservations ouvertes à partir du 4 septembre 2023. Durée de l’atelier : 1h30.

Vous souhaitez tout savoir sur cet instrument fabuleux qu’est l’orgue? Cet atelier est fait pour vous ! Vous apprendrez l’histoire et découvrirez son fonctionnement à l’aide d’une maquette construite spécialement. Cet atelier ludique et interactif sera également l’occasion d’écouter des extraits musicaux et de distinguer les différents jeux.

Espace Schiffers 79 rue Charles-Chefson 92270 Bois-Colombes L'espace Schiffers, qui est depuis 1997, un centre culturel où l'on peut prendre des cours de théâtre, de dessin, etc., et voir des expositions, a pendant très longtemps été une école privée. Cette école était tenue à partir de 1904 par les 4 sœurs Schiffers (Marguerite, Henriette, Marie et Alice) qui y donnaient des cours réservés aux filles (on acceptait les garçons en maternelle). Cette institution renommée a fermé en 1961.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

Maquette d’un orgue présentée par le conférencier Patrick Dufossé (Ville de Bois-Colombes/Direction de l’action culturelle)