Exposition « Rebond, entre art et sport » Espace Schiffers Bois-Colombes, 16 septembre 2023, Bois-Colombes.

Exposition « Rebond, entre art et sport » 16 et 17 septembre Espace Schiffers Accès libre

Une dizaine d’artistes contemporains, travaillant sur le rapport entre art et sport, proposeront leur regard décalé, coloré, bondissant, à travers la présentation de leurs œuvres. Un vocabulaire commun à l’art et au sport (technique, mouvement, et corps) sera ainsi proposé, dans le cadre de cette exposition.

Espace Schiffers 79 rue Charles-Chefson Bois-Colombes 92270 Hauts-de-Seine Île-de-France Visite commentée de l’exposition photos sur le quartier nord d’hier à aujourd’hui. A travers des photos et des cartes postales, nous évoquerons la diversité de l’urbanisation du quartier nord, les services à la population, les lieux de rencontr , l’habitat social, les activités économiques et les manifestations locales. durée de la visite : 1h environ SNCF gare de Bois-Colombes, les Vallées et Bécon-les-Bruyères / Bus 167, 178.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

L’espace Schiffers, 2023 (Ville de Bois-Colombes/secteur Centres culturels et enseignements artistiques)