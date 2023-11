Terra Willy Espace Scénique de Montission Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-le-Blanc Terra Willy Espace Scénique de Montission Saint-Jean-le-Blanc, 24 avril 2024, Saint-Jean-le-Blanc. Terra Willy Mercredi 24 avril 2024, 16h00 Espace Scénique de Montission Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Film d’animation d’Éric Tosti

Suite à la destruction de leur vaisseau, le jeune Willy est séparé de ses parents avec lesquels il voyageait dans l’espace. Sa capsule de secours atterrit sur une planète sauvage et inexplorée. Avec l’aide de Buck, un robot de survie, il va devoir tenir jusqu’à l’arrivée d’une mission de sauvetage. En attendant, Willy, Buck et Flash, une créature extra-terrestre avec laquelle ils se sont liés d’amitié, partent à la découverte de la planète, de sa faune, sa fl ore… mais aussi de ses dangers. Espace Scénique de Montission Avenue Jacques Douffiagues Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-24T16:00:00+02:00 – 2024-04-24T17:30:00+02:00

2024-04-24T16:00:00+02:00 – 2024-04-24T17:30:00+02:00 st jean le blanc saint jean le blanc Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Saint-Jean-le-Blanc Autres Lieu Espace Scénique de Montission Adresse Avenue Jacques Douffiagues Ville Saint-Jean-le-Blanc Departement Loiret Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Espace Scénique de Montission Saint-Jean-le-Blanc latitude longitude 47.889328;1.929743

Espace Scénique de Montission Saint-Jean-le-Blanc Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-le-blanc/