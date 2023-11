Blanche neige, les souliers rouges et les 7 nains Espace Scénique de Montission Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-le-Blanc Blanche neige, les souliers rouges et les 7 nains Espace Scénique de Montission Saint-Jean-le-Blanc, 28 février 2024, Saint-Jean-le-Blanc. Blanche neige, les souliers rouges et les 7 nains Mercredi 28 février 2024, 16h00 Espace Scénique de Montission Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Film d’animation de Hong Sung-Ho

Des princes transformés en nains viennent à l’aide d’une princesse dont la beauté est cachée dans ses souliers. Ici, le conte de fées s’amuse de notre obsession du paraître. Mais comme dans tous les contes, c’est l’amour qui sauvera tous les personnages. Espace Scénique de Montission Avenue Jacques Douffiagues Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-28T16:00:00+01:00 – 2024-02-28T17:32:00+01:00

2024-02-28T16:00:00+01:00 – 2024-02-28T17:32:00+01:00 st jean le blanc saint jean le blanc Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Saint-Jean-le-Blanc Autres Lieu Espace Scénique de Montission Adresse Avenue Jacques Douffiagues Ville Saint-Jean-le-Blanc Departement Loiret Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Espace Scénique de Montission Saint-Jean-le-Blanc latitude longitude 47.889328;1.929743

Espace Scénique de Montission Saint-Jean-le-Blanc Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-le-blanc/