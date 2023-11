Sauve-mouton Espace Scénique de Montission Saint-Jean-le-Blanc, 24 février 2024, Saint-Jean-le-Blanc.

Sauve-mouton Samedi 24 février 2024, 15h00 Espace Scénique de Montission Jauge réduite à 120 personnes – 5€

Par la Compagnie discrète. Mise en scène et interprétation Alexandre Finck et Adrien Fournier

Un mouton s’est échappé d’un livre et sème la pagaille en voyageant d’un livre à l’autre d’une bibliothèque. Un jeune lecteur et un bibliothécaire s’associent pour le retrouver avant que la situation ne dégénère. Commence alors une aventure où les diff érents univers des livres se mêlent les uns aux autres.

Avec le soutien du Conseil Départemental du Loiret.

Espace Scénique de Montission Avenue Jacques Douffiagues Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire

2024-02-24T15:00:00+01:00 – 2024-02-24T15:45:00+01:00

