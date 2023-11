Embrasse-moi Espace Scénique de Montission Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-le-Blanc Embrasse-moi Espace Scénique de Montission Saint-Jean-le-Blanc, 16 février 2024, Saint-Jean-le-Blanc. Embrasse-moi Vendredi 16 février 2024, 20h30 Espace Scénique de Montission Spectacle offert par la municipalité. Réservation obligatoire sur la billetterie de la ville. Par la compagnie du Grand Souk. Textes : Jacques Prévert et Robert Desnos. Interprétation : Manouchka Récoché. Accordéon : Fred Ferrand. Scénographie : Ludovic Meunier. Lumières : Bastien Quatrehomme

L'amour, le temps qui passe au travers des mots de Jacques Prévert et Robert Desnos portés par Manouchka Récoché, sublimés par l'accordéon de Fred Ferrand.

