Saint-Jean-le-Blanc Hopper et le hamster des ténèbres Espace Scénique de Montission Saint-Jean-le-Blanc, 3 janvier 2024, Saint-Jean-le-Blanc. Hopper et le hamster des ténèbres Mercredi 3 janvier 2024, 16h00 Espace Scénique de Montission Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Film d’animation de Ben Stassen et Benjamin Mousquet

Le jeune Hopper Chickenson est le fi ls adoptif du Roi Arthur, un célèbre lapin aventurier. Mi poulet / mi lapin, notre jeune héros est lui-même obsédé par l’aventure, mais sa maladresse lui joue souvent des tours. Espace Scénique de Montission Avenue Jacques Douffiagues Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Age min 6 Age max 99

