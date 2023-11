Les Elfkins : Opération pâtisserie Espace Scénique de Montission Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-le-Blanc Les Elfkins : Opération pâtisserie Espace Scénique de Montission Saint-Jean-le-Blanc, 27 décembre 2023, Saint-Jean-le-Blanc. Les Elfkins : Opération pâtisserie Mercredi 27 décembre, 16h00 Espace Scénique de Montission Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Film d’animation de Ute von Münchow-Pohl

Elfie est une petite Elfkins qui vit dans le monde secret des lutins. Elle rêve de rencontrer des humains et décide un jour de partir à l’aventure ! Espace Scénique de Montission Avenue Jacques Douffiagues Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Catégories d'Évènement: Loiret, Saint-Jean-le-Blanc

Lieu Espace Scénique de Montission
Adresse Avenue Jacques Douffiagues
Ville Saint-Jean-le-Blanc
Departement Loiret
Age min 6
Age max 99

