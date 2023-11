Elliot, le plus petit des rennes Espace Scénique de Montission Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’Évènement: Loiret

Saint-Jean-le-Blanc Elliot, le plus petit des rennes Espace Scénique de Montission Saint-Jean-le-Blanc, 9 décembre 2023, Saint-Jean-le-Blanc. Elliot, le plus petit des rennes Samedi 9 décembre, 10h00 Espace Scénique de Montission Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles Film d’animation de Jennifer Westcott

Eclair, l’un des huit rennes du Père Noël, annonce qu’il va prendre sa retraite dans quelques jours. C’est l’occasion unique pour le petit cheval Elliot de se rendre au Pôle Nord pour accomplir un rêve fou : gagner sa place parmi les rennes et tirer le traineau du Père Noël ! Espace Scénique de Montission Avenue Jacques Douffiagues Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T11:30:00+01:00

Espace Scénique de Montission Avenue Jacques Douffiagues Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire
2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T11:30:00+01:00

