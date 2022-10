Boulevard du Boulevard Espace Scénique de Montission Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-le-Blanc

Boulevard du Boulevard Espace Scénique de Montission, 12 mai 2023, Saint-Jean-le-Blanc. Boulevard du Boulevard Vendredi 12 mai 2023, 20h30 Espace Scénique de Montission

Tarif B – Plein tarif : 12€ / Tarif solidaire : 8€

Théâtre Espace Scénique de Montission Avenue Jacques Douffiagues Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire De Daniel Mesguich

Par la Compagnie Le Grand Souk

Avec Manouchka Récoché

Avec Aimée Leballeur, Kim Biscaïno, Sandrine Bylokow, Valérian Renaud, Hugo Zermati, Philippe Polet, Guillaume Schenck, Frantz Herman Neuf comédiens dans un univers burlesque, déjanté entre Feydeau et Tex Avery… Impossible de raconter Boulevard du boulevard ! La seule chose que l ‘on vous promet, c ‘est que vous ne resterez pas plus d ‘une minute sans être mort de rire !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T20:30:00+02:00

2023-05-12T22:30:00+02:00

