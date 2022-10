Dragons Espace Scénique de Montission Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’évènement: Loiret

Dragons Espace Scénique de Montission, 26 avril 2023, Saint-Jean-le-Blanc. Dragons Mercredi 26 avril 2023, 16h00 Espace Scénique de Montission

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles

Ciné-Vacances Espace Scénique de Montission Avenue Jacques Douffiagues Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire Film d ‘animation de Chris Sanders et

de Dean DeBlois C ‘est l ‘histoire d ‘Harold, jeune Viking peu à son aise dans sa tribu où combattre les dragons est le sport national. Sa vie va être bouleversée par sa rencontre avec un dragon qui va peu à peu amener Harold et les siens à voir le monde d’ un point de vue totalement di‡fférent.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-26T16:00:00+02:00

2023-04-26T17:30:00+02:00

