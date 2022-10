Fables signées La Fontaine Espace Scénique de Montission Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-le-Blanc

Fables signées La Fontaine Espace Scénique de Montission, 15 avril 2023, Saint-Jean-le-Blanc. Fables signées La Fontaine Samedi 15 avril 2023, 15h00 Espace Scénique de Montission

Tarif C : 5€

Spectacle Jeunesse Espace Scénique de Montission Avenue Jacques Douffiagues Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire Par le Collectif Rêve Brut

Avec Marie-Eva Martin, Fred Albert Le Lay, Mathieu Jouanneau Les Fables de La Fontaine sont les oeuvres incontournables de la littérature et de la culture française. Interpréter les Fables de La Fontaine en langue des signes et en musique est une création à valeur humaine et pédagogique. Les fables, déjà riches dans leurs interprétations en langue des signes, s’agrémentent d’un accompagnement sonore, composé de musiques et de bruitages synchronisés. La langue française vient sous-titrer la langue des signes. La rencontre entre la langue française, la langue des signes, les bruitages, la musique et le chant est l’harmonie du spectacle. Projet Labellisé 400 ans Jean de La Fontaine

