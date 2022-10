L’épopée des Pamelas Espace Scénique de Montission Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’évènement: Loiret

L’épopée des Pamelas Espace Scénique de Montission, 17 mars 2023, Saint-Jean-le-Blanc. L’épopée des Pamelas Vendredi 17 mars 2023, 20h30 Espace Scénique de Montission

Tarif D : 10€

Théâtre Espace Scénique de Montission Avenue Jacques Douffiagues Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire Par la Quincaillerie

Mise en scène : Sébastien Delpy Quatre femmes, quatre soeurs, quatre Pamelas dont le père est mort et qui se battent pour l héritage, jusqu ici rien de nouveau sous le soleil romanesque flamboyant. MAIS les Pamelas se découvrent le jour de l ‘enterrement de Papa alors qu’aucune d’ elles ne connaissait l ‘existence des autres avant ce funeste jour. Une épopée déjantée, où les Pamelas ne reculent devant aucun dé et nous entraînent dans une jungle où l on trouve des escaliers à double révolution, des avions capricieux et des soirées cocktails où l on boit beaucoup (trop) de champagne… Dans le cadre de la programmation Festiv’elles

