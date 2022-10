Quartes blanches Espace Scénique de Montission Saint-Jean-le-Blanc Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Jean-le-Blanc

Quartes blanches Espace Scénique de Montission, 17 octobre 2022, Saint-Jean-le-Blanc. Quartes blanches Lundi 17 octobre, 19h00 Espace Scénique de Montission

Gratuit

Concert d’élèves Espace Scénique de Montission Avenue Jacques Douffiagues Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire Edition spéciale des Quartes Blanches à l’occasion d’Octobre Rose. L’entrée est gratuite. Les spectateurs qui le souhaitent pourront acheter le programme du concert. L’argent récolté sera reversé à l’association La Ligue contre le cancer. Une boîte pour récolter des dons sera également mise à disposition.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-17T19:00:00+02:00

2022-10-17T20:00:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Jean-le-Blanc Autres Lieu Espace Scénique de Montission Adresse Avenue Jacques Douffiagues Ville Saint-Jean-le-Blanc lieuville Espace Scénique de Montission Saint-Jean-le-Blanc Departement Loiret

Espace Scénique de Montission Saint-Jean-le-Blanc Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-jean-le-blanc/

Quartes blanches Espace Scénique de Montission 2022-10-17 was last modified: by Quartes blanches Espace Scénique de Montission Espace Scénique de Montission 17 octobre 2022 Espace Scénique de Montission Saint-Jean-le-Blanc Saint-Jean-le-Blanc

Saint-Jean-le-Blanc Loiret