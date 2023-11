Three Blind Mice Espace Scénique 45650 Saint Jean le Blanc Saint-Jean-le-Blanc, 7 avril 2024, Saint-Jean-le-Blanc.

Three Blind Mice Dimanche 7 avril 2024, 17h00 Espace Scénique 45650 Saint Jean le Blanc Prix des places: 10€ (-12 ans) 17€ (réduit) et 20€ Billetterie en ligne sécurisée: https://www.billetweb.fr/three-blind-mice En vente à l’Office du Tourisme d’Orléans

Felix Hunot : Guitare / Chan

Sebastien Girardot : Contrebasse

Malo Mazurié : Trompette/Melodica/Flute à coulisse

Bruitages variés par le trio

Ils ont eu un tel succès lors de notre festival que nous avons décidé de les faire revenir. De la belle ouvrage, du travail d’orfèvre !

Les arrangements sont tellement ciselés, les notes sont choisies avec un tel soin qu’on oublie qu’il n’y a pas de piano et qu’ils ne sont que trois. Cerises sur le gâteau, les solos sont de haute volée ! On en redemande.

CINÉ MUET – CONCERT

Les Three Blind Mice marient leur groove au 7ème art et font

swinguer les stars du grand écran. Fort de son expérience scénique

et de sa vaste connaissance du jazz traditionnel, le trio s’illustre en

véritable bonimenteur et met en musique certains des plus grands

réalisateurs du cinéma muet et du cinéma d’animation (Chaplin,

Keaton, Mélies, etc…). Un programme réjouissant, pour petits et

grands, où amateurs de jazz et cinéphiles vibrent à l’unisson.

À ne pas manquer!

Espace Scénique 45650 Saint Jean le Blanc Avenue Jacques Douffiagues Saint-Jean-le-Blanc 45650 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-07T17:00:00+02:00 – 2024-04-07T19:00:00+02:00

jazz traditionnel swing

Laurent Cheron