[RÉ]VEILLÉE Espace Scélia, 12 mai 2023, Sargé-lès-le-Mans.

Contes, Danses et Musiques traditionnelles. Musicien et danseur « baroudeur », avec son violon comme partenaire le plus fidèle, Gaëtan COUTABLE développe son style depuis plus de 15 ans. Violoniste au sein de Desmos Quartet et La Sylva trio, il en est aussi le compositeur d’une partie du répertoire..

2023-05-12 à ; fin : 2023-05-12 . .

Espace Scélia Rue Didier Pironi

Sargé-lès-le-Mans 72190 Sarthe Pays de la Loire



Tales, Dances and Traditional Music. Musician and dancer « baroudeur », with his violin as his most faithful partner, Gaëtan COUTABLE develops his style for more than 15 years. Violinist in Desmos Quartet and La Sylva trio, he is also the composer of a part of the repertoire.

Cuentos, danzas y música tradicional. Músico y bailarín « baroudeur », con su violín como compañero más fiel, Gaëtan COUTABLE lleva más de 15 años desarrollando su estilo. Violinista del Cuarteto Desmos y del trío La Sylva, es también compositor de parte de su repertorio.

Märchen, Tänze und traditionelle Musik. Gaëtan COUTABLE ist ein Musiker und Tänzer, der mit seiner Geige als treuestem Partner unterwegs ist und seit mehr als 15 Jahren seinen eigenen Stil entwickelt. Als Geiger im Desmos Quartet und La Sylva Trio ist er auch Komponist eines Teils des Repertoires.

Mise à jour le 2023-01-09 par eSPRIT Pays de la Loire