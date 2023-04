Concert de Debout sur le Zinc + 1° partie Espace Saugonna, 8 juillet 2023, Mamers.

Concert de Debout sur le Zinc + 1° partie Samedi 8 juillet, 20h30 Espace Saugonna Billetterie : Office de Tourisme Maine Saosnois (02 43 97 60 63) / Réseau France Billet. Plein tarif 20 euros, tarif réduit 15 euros (12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et minimas sociaux), gratuit moins de 12 ans.

Debout sur le Zinc nous offre la poésie de ses chansons neuves, aux couleurs si singulières et si familières à la fois – un univers où s’invente un territoire commun entre l’écriture des maîtres de la chanson française, l’élégante simplicité du folk anglo-saxon et l’énergie conviviale du rock…

Avec L’Importance de l’hiver, son dixième album studio, le groupe confirme sa place unique dans le paysage musical français – un lien singulier d’amitié avec son public, comme si Debout sur le Zinc était l’ami qui sait toujours mettre des mots sur les expériences et les sensations qui d’habitude restent dans la sphère de l’intime. L’Importance de l’hiver est un album qui parle de nous, peuple aux humeurs chagrines et aux sourires soudains, à l’amour gentiment fou et aux passions patientes, au découragement politique et à l’élan fraternel. Il fallait Debout sur le Zinc pour faire W, chanson de deuil qui se danse, L’Orage qui met en scène la rencontre fortuite de deux ex, Reste là qui prend pour une rupture l’instant où l’aimée s’absente le temps d’une course, Zones d’ombres qui interroge sur ce que chacun tait…

1° partie : Chiva Rumbera

Son répertoire oscille entre compositions et réinterprétation de standards de Cumbia, musique emblématique de la côte caribéenne colombienne. En extérieur ou en intérieur, dans l’espace public tout autant que sur scène, la Chiva (nom donné aux bus colorés, typiques des régions rurales de la Colombie), vous emmènera à bon port, celui de la danse et de la chaleur tropicale ! ¡¡ Qué Bacano la Chiva Rumbera !!

Espace Saugonna Rue de la Gare 72600 Mamers Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T20:30:00+02:00 – 2023-07-08T23:00:00+02:00

