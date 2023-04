Concert du Grand Orchestre du Splendid Espace Saugonna Mamers Catégories d’évènement: MAMERS

Concert du Grand Orchestre du Splendid Espace Saugonna, 7 juillet 2023, Mamers. Concert du Grand Orchestre du Splendid Vendredi 7 juillet, 20h30 Espace Saugonna Billetterie : Office de Tourisme Maine Saosnois (02 43 97 60 63) / réseau France Billet. Plein tarif 25 euros, tarif réduit 20 euros (12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et minimas sociaux), gratuit moins de 12 ans. En 1977 quelques amis musiciens en décalage complet avec la mode hippie de l’époque réinterprètent des standards du jazz au Théâtre du Splendid : Le Grand Orchestre du Splendid est né, fusion de mambo, de swing, et de textes à l’humour décapants inspirés du café- théâtre. Le succès est immédiat Les tournées s’enchaînent en Europe et au Canada.

Après s’être produits sur les grandes scènes parisiennes (Zénith, Olympia, Casino de Paris etc… ) et avoir enregistré des « Tubes » qui font partie du patrimoine national : Macao, La Salsa du démon, Radio Pirate …et des albums de reprises (Boris Vian, Ray Ventura), le Grand Orchestre du Splendid, est toujours au grand complet , fidèle au rendez-vous d’un public éclectique et plus que jamais prêt à faire la fête. Espace Saugonna Rue de la Gare 72600 Mamers Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 97 60 63 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

