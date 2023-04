Concert de Goran Bregovic Espace Saugonna, 6 juillet 2023, Mamers.

Concert de Goran Bregovic Jeudi 6 juillet, 20h30 Espace Saugonna Billetterie : Office de Tourisme Maine Saosnois (02 43 97 60 63) / Réseau France Billet. Plein tarif 35 euros, tarif réduit 25 euros (12-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi et minimas sociaux), gratuit moins de 12 ans.

A l’occasion de la sortie de son nouvel album, The Belly Button of the World, Goran Bregović et son Orchestre des Mariages et des Enterrements seront sur la scène du Son des Cuivres jeudi 6 juillet !

Un morceau de Bregović est toujours identifiable dès sa première écoute et semble s’adresser à toutes et à tous sans distinction de race, de sexe, d’âge ou de religion. Compositeur contemporain, musicien traditionnel ou rock star des Balkans, Goran Bregovic fait partie des rares musiciens qui ont réussi à développer un art une telle amplitude qui combine de manière cohérente une si grande variété de styles et de techniques sans perdre son identité.

Sur scène, avec son Orchestre des Mariages et des Enterrements, brass band et chanteuses bulgares, il offre un concert généreux, époustouflant d’énergie, de liberté à laquelle nul ne peut résister….

Espace Saugonna Rue de la Gare 72600 Mamers Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 43 97 60 63 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-06T20:30:00+02:00 – 2023-07-06T22:30:00+02:00

