Concert de Maxime Le Forestier Espace Saugonna, 5 mai 2023, Mamers.

Concert de Maxime Le Forestier Vendredi 5 mai, 20h30 Espace Saugonna Plein Tarif : 28 € – Tarif Réduit : 14 € – Gratuit moins de 12 ans Renseignements et réservations auprès de l’Office de Tourisme Maine Saosnois – Tel. : 02 43 97 60 63

« Brassens est un repère dans la chanson française comme Bach dans la musique classique ». Au micro de France Culture, Maxime Le Forestier aurait pu ajouter que le créateur de la Chanson pour l’auvergnat avait également été un phare dans sa propre carrière. Depuis l’album qu’il lui a consacré en 1979 jusqu’aux différents Cahiers rassemblant l’intégralité de l’oeuvre sans omettre des pièces inédites et posthumes, Maxime Le Forestier a fait mieux que rendre un simple hommage à Georges Brassens. Il l’a interprété comme on le fait d’un grand classique, en continuant de faire vivre une oeuvre toujours parlante, toujours forte, toujours moderne. Il l’a offerte à un nouveau public, comme lui-même l’a découverte à l’âge de 14 ans alors qu’il s’initiait à la guitare et à la chanson. Il l’a vécue, intensément, intimement, comme il en a rendu compte dans Brassens et moi, livre paru en 2021 aux Editions Stock. Ses plus grands succès – L’Education sentimentale, San Francisco, Né quelque part, Passer ma route, Ambalaba – n’auront jamais détourné le regard de Maxime Le Forestier qui, à l’instar de deux précédentes tournées mondiales, et dès l’automne 2022 jusqu’à la fin 2023, retrouvera sur scène ses fidèles et complices musiciens pour continuer à fêter Georges Brassens et la source intarissable d’inspiration qui jaillit de son oeuvre.

Espace Saugonna Rue de la gare 72600 MAMERS Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0243976063 »}]

