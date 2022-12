GNAWA DIFFUSION Espace Sarah Bernhardt, Goussainville Goussainville Catégories d’évènement: Goussainville

GNAWA DIFFUSION Espace Sarah Bernhardt, Goussainville, 1 avril 2023, Goussainville. GNAWA DIFFUSION Samedi 1 avril 2023, 20h00 Espace Sarah Bernhardt, Goussainville

Plein : 10€ / PassFestival : 5€

Dans le cadre du festival PassWorld

Amazigh Khateb et son groupe sillonnent le monde et diffusent leurs rythmes surprenants. Une association de musique traditionnelle comme la transe des gnawas ou encore le chaabi, avec des sonorités plus actuelles allant du rock en passant par le rap, le reggae ou le blues ;

Amazigh Khateb incarne avec panache ses textes qui prône la liberté, l’amour, la paix.

Utiliser la musique pour vulgariser sa pensée et aller vers les gens, vers le public et saisir chaque occasion de partager, d’échanger, tel est le leitmotiv de Gnawa Diffusion !

