Marche espace santé Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Marche espace santé Lille, 9 octobre 2023, Lille. Marche Lundi 9 octobre, 13h00 espace santé gratuit Lundi 9 octobre à 13h00, l’espace santé du Faubourg de Béthune vous invite à une marche de sensibilisation à l’activité physique et aux facteurs de protections.

Départ : espace santé du Faubourg du Béthune, arrivée au Jardin des Sports.

Code couleur rose, avec tee-shirt décorés et affiches créées en amont par les habitants.

Inscription auprès de l’espace sante 09.53.89.40.20

Venez nombreux, profitez de cette journée ! espace santé 76 Boulevard de Metz, 59000 Lille Lille 59000 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0953894020 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-09T13:00:00+02:00 – 2023-10-09T15:00:00+02:00

2023-10-09T13:00:00+02:00 – 2023-10-09T15:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu espace santé Adresse 76 Boulevard de Metz, 59000 Lille Ville Lille Departement Nord Age max 99 Lieu Ville espace santé Lille latitude longitude 50.618682;3.04326

espace santé Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/