Martigues Journée internationale des personnes handicapées Espace Santé Autonomie Martigues, 15 décembre 2023, Martigues. Journée internationale des personnes handicapées Vendredi 15 décembre, 14h00 Espace Santé Autonomie Ouvert aux professionnels, étudiants et associations Présentation Thé’matique « Réflexion autour de la sexualité et le handicap ». Localisation Espace Santé Autonomie 40, Boulevard Louise Michel, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 86 64 19 91 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T14:00:00+01:00 – 2023-12-15T16:30:00+01:00

Détails Catégories d'Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Espace Santé Autonomie Adresse 40, Boulevard Louise Michel, 13500, Martigues Ville Martigues

