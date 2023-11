Journée internationale des personnes handicapées Espace Santé Autonomie Martigues, 12 décembre 2023, Martigues.

Journée internationale des personnes handicapées Mardi 12 décembre, 17h30 Espace Santé Autonomie Réservation conseillée avec solution d’accompagnement sur place

des enfants en situation de handicap par les agents inclusion handicap de la Ville de Martigues – Ouvert au public et professionnels

Présentation

Présentation d’outils et de supports de CAA (Communication Alternative et Améliorée) animée par Sabine Ferrucci / Attrape ma main. Comment se faire comprendre grâce à des outils et des supports de communication qui améliorent, complètent et/ou remplacent la parole. Mais aussi soutenir la compréhension. Outils utilisables avec toutes personnes ayant des besoins complexes de communication quel que soit leur âge.

Localisation

Espace Santé Autonomie 40, Boulevard Louise Michel, 13500, Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 86 64 19 91 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-12T17:30:00+01:00 – 2023-12-12T20:30:00+01:00

2023-12-12T17:30:00+01:00 – 2023-12-12T20:30:00+01:00

Ateliers Animations

DEC – Shutterstock