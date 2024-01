Cafè Linguistique Espace Sango Perpignan Perpignan, jeudi 11 janvier 2024.

Cafè Linguistique Le Café Linguistique désignent des rencontres réunissant des personnes souhaitant échanger, le temps de quelques heures dans une ou plusieurs langues étrangères. Jeudi 11 janvier, 17h30 Espace Sango Perpignan

Le Café Linguistique désignent des rencontres réunissant des personnes souhaitant échanger, le temps de quelques heures dans une ou plusieurs langues étrangères. Les participants sont répartis en plusieurs groupes. Chaque groupe est réuni autour d’une table et chaque table correspond généralement à une langue. Les participants peuvent naviguer librement d’une table à l’autre selon les langues dans lesquelles ils souhaitent s’exprimer. L’objectif étant bien sûr de s’exprimer dans une langue qui n’est pas la sienne

Espace Sango Perpignan 2 rue Jean Sabrazès, 66000 Perpignan Perpignan 66100 Porte d'Espagne Pyrénées-Orientales Occitanie