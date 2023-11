30 heures de Vélo Espace Samayou Alvignac, 1 décembre 2023, Alvignac.

Alvignac,Lot

Dans le cadre du Téléthon 2023 Alvignac propose, à l’espace Samayou, place de marché et au foyer rural de nombreuses animations ! Jeux de société, marché de Noel, pétanque, karaoké maquillage, randonnée, concours de pêche, danses

Snack, repas, buvette, huîtres.

2023-12-08 14:00:00 fin : 2023-12-09 . .

Espace Samayou

Alvignac 46500 Lot Occitanie



As part of the Telethon 2023, Alvignac is offering a wide range of events at Espace Samayou, Place de Marché and the Foyer Rural! Board games, Christmas market, pétanque, karaoke, make-up, hiking, fishing competition, dances

Snack bar, meals, refreshments, oysters

En el marco del Teletón 2023, Alvignac organiza toda una serie de actos en el Espace Samayou, la Place de Marché y el foyer rural Juegos de mesa, mercado navideño, petanca, karaoke, pintacaras, senderismo, concurso de pesca, bailes, etc

Snack bar, comidas, refrescos, ostras

Im Rahmen des Telethon 2023 bietet Alvignac im Espace Samayou, auf dem Marktplatz und im Foyer rural zahlreiche Veranstaltungen an! Gesellschaftsspiele, Weihnachtsmarkt, Boulespiel, Karaoke, Schminken, Wandern, Angelwettbewerb, Tänze

Imbiss, Mahlzeiten, Getränkestand, Austern

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Vallée de la Dordogne